PORTO SANT’ELPIDIO - Ci voleva la pizza di Walter a riempire la piazza domenica pomeriggio, altro che star! Per la verità, tanto per dare anche a Cesare quel che è di Cesare, il centro ieri pomeriggio era strapieno di persone non solo per la festa della pizzeria Walter in piazza Garibaldi, ma anche per la festa d’ottobre in via Battisti, che coinvolgeva tutte le attività del centro, e c’erano i ragazzi del gruppo di San Crispino, dj, musica dal vivo, vocalist: un pomeriggio giovane ma non solo.

Le signore più anziane hanno pensato bene di portarsi la sedia e piazzarsi fisse davanti alla pizzeria, è stato un piacere per tutte le età nella sostanza, pizze a volontà, porchetta che non si rifiuta mai, e fiumi di birra alla spina. Ne è risultato un fantastico pomeriggio. Nel pieno della festa di San Crispino si scaldano i motori per il prossimo weekend.



L’assaggio



Quello di ieri è un assaggio, un esperimento riuscito. Il successo, d’altronde, era garantito data la promessa della signora Gabriella, la moglie di Walter e l’anima del commercio, a detta del marito. Alla musica ha pensato Dj Frans. E’ stato un boom con l’indiscussa regina della tavola che a Porto Sant’Elpidio coinvolge tante attività. Tante pizzerie, tutte eccellenti. Ma Walter ieri ha festeggiato i suoi primi quarant’anni e tanto è bastato per celebrare al meglio, con la famiglia al completo, l’inossidabile coppia Catalini, i figli Michela, Cristina e Gianluca, che aiutano mamma e papà nell’impresa, le collaboratrici Ursula, Debora, Giorgia e Sara. Moglie e marito avevano cominciato a lavorare nel settore calzaturiero ma hanno saputo cogliere un’ottima occasione che gli arrivava dal mondo della gastronomia e il 12 ottobre 1982 hanno rilevato l’attività dallo zio Guerrino Ramadori e dal genero Gianni Core.

Un negozio all’angolo di piazza Garibaldi e da allora sfornano pizze dal taglio e dal sapore unico, inconfondibile, specialità che hanno cresciuto intere generazioni. Negli anni l’offerta si è ampliata e dalle classiche bianche al rosmarino, cipolla o margherita si è passati a ingredienti nuovi, alternativi, come le uova di quaglia, sesamo e cerali, solo per fare degli esempi. Il segreto del successo sta nella qualità, con prodotti rigorosamente italiani.



La cerimonia

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha voluto suggellare il 40° anno di attività con la consegna della targa ricordo e ieri alla festa in piazza ha partecipato anche l’assessore al Commercio Patrizia Canzonetta. All’iniziativa c’era un altro ospite molto gradito, don Vinicio Albanesi, e proprio di fianco alla pizzeria c’era lo stand dell’Ant per la raccolta fondi. Anche questa associazione, insieme a tante altre presenti a Porto Sant’Elpidio, sono una caratteristica elpidiense.