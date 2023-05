SAN BENEDETTO - Ladri in azione, nella notte tra lunedì e martedì, nel quartiere di San Filippo Neri. Nel mirino dei malviventi è finita la pizzeria degli Angeli, storica attività che si trova all’angolo tra via Marsala e via Ugo Foscolo. I ladri hanno agito con il favore dell’oscurità e sono penetrati forzando l’accesso che si affaccia sulla strada principale, in via Marsala. Una volta dentro hanno aperto il cassetto della cassa dove hanno trovato banconote per un totale di circa trecento euro.

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ «Barelle nei corridoi del Pronto soccorso di San Benedetto», allarme di Cittadinanzattiva





Quindi se ne sono andato ma prima di abbandonare la pizzeria hanno staccato i cavi del registratore dove vengono memorizzate le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza portandosi via il dispositivo. A scoprire l’accaduto è stato poco prima delle nove di ieri mattina, il titolare della pizzeria, Peppe Ciotti, che ha trovato l’accesso forzato e, una volta dentro, ha visto gli inequivocabili segni del passaggio dei ladri. Sul posto, per i rilievi e le indagini, sono andati gli agenti del commissariato di San Benedetto diretto dal dottor Andrea Crucianelli.

L'orario

«Purtroppo non è possibile neppure stabilire a che ora i ladri abbiano agito - spiega Ciotti - perché senza le immagini delle telecamere non è possibile capire come siano andate le cose». Verosimilmente si è trattato di un blitz durato pochi secondi dal momento che i ladri non sarebbero penetrati nemmeno nel laboratorio ma si sarebbero limitati soltanto al bancone. E probabilmente indossavano dei guanti. Ma forse, quella compiuta in pizzeria, non è stata l’unica azione dei ladri. Non si esclude infatti che i malviventi possano aver visitato anche un’altra attività commerciale adiacente la pizzeria. Si tratta di una parrucchieria la cui titolare, questa mattina, ha trovato la porta aperta. Dentro, però, non mancava nulla. I ladri potrebbero aver capito che sarebbe stato complicato mettersi a cercare qualcosa di valore in una attività del genere e hanno preferito puntare alla pizzeria adiacente.