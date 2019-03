Via vai sospetto nel vicolo: è ai domiciliari ma è sorpreso a spacciare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Era agli arresti domiciliari e spacciava in casa. Blitz della polizia in un appartamento alla Faleriense di Porto Sant’Elpidio. Due uomini sono stati accompagnati in Questura. Uno dei due si sentiva supplicare dalla strada quando gli uomini della volante avevano fatto irruzione nell’appartamento. Poi c’è stato il silenzio e poco dopo i due sono stati caricati in macchina. E’ successo ieri alle 13. Si è trattato di un’operazione felpatissima, si faticava persino a scorgere la volante nel vicolo finito nel mirino delle forze dell’ordine.Con i poliziotti c’era il nucleo cinofilo della guardia di finanza e il cane antidroga che ha svolto brillantemente il suo lavoro. Ha fiutato il fiutabile in quella casa al primo piano, dove si registrava un viavai a ogni ora del giorno e della notte. Un giro di spaccio di dimensioni allarmanti.