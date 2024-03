Truffa a Tolentino, dall'affidamento ai domiciliari: misura più aspra per una donna di 50 anni

CIVITANOVA - Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche hanno dato esecuzione ad una delega della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona a carico di una donna italiana di 50 anni, riconosciuta colpevole di truffa, per fatti avvenuti a Tolentino alcuni anni fa.

Ai domiciliari

La donna, già sottoposta alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, a causa di comportamenti non conformi alle disposizioni del magistrato di sorveglianza, è stata sottoposta alla detenzione domiciliare di mesi 6, eseguita nel pomeriggio di ieri da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche competente per territorio.