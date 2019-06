Botte, vessazioni e minacce alla moglie: marito-padrone allontanato da casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORRTO SANT'ELPIDIO - Minacce, botte e vessazioni. La storia si ripete: vittima una donna che non ce l’ha fatta più a subire e ha deciso di denunciare il marito violento, mettendo fine a un calvario durato troppo tempo. Il violento è un uruguaiano di 58 anni residente con la consorte a Porto Sant’Elpidio. L’uomo è stato allontanato dalla famiglia, non può più avvicinarsi alla sua casa.La donna era ormai succube del marito-padrone, i carabinieri della stazione di Porto Sant’Elpidio lo hanno denunciato dopo esser venuti a conoscenza di quanto si verificava in quella casa diventata una prigione per la donna costretta quotidianamente a subire violenze. Gli investigatori, dopo aver raccolto la denuncia, hanno ricostruito il quadro della situazione grazie anche alle segnalazioni per violenti liti domestiche che non potevano passare inosservate, quando l’uomo dava in escandescenze. Al termine degli accertamenti, il materiale è stato trasmesso all’autorità giudiziaria che ha disposto l’allontanamento dell’uomo dall’abitazione familiare. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri al comando del maresciallo Corrado Badini che hanno denunciato alla Procura il cinquantottenne per il reato di maltrattamenti in famiglia e minacce nei confronti della moglie.