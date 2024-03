Cantiere in via Martiri delle Foibe a Porto Sant'Elpidio: c’è l’appalto per il prolungamento

PORTO SANT'ELPIDIO Aggiudicati i lavori per prolungare via Martiri delle Foibe, un importo di 340mila euro. «Finalmente portiamo a termine un’opera pubblica molto attesa dai residenti – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella – opera che era rimasta congelata per diversi anni e che andrà a migliorare sensibilmente la viabilità della zona. L'obiettivo è portare a termine l'intervento entro la stagione estiva». Che ci sia immediato bisogno di rifare la strada è sicuro, basta vedere in che condizioni è la parte più a est, in prossimità dell'incrocio con via XX Settembre, piena di buche che rendono impraticabile la via.

La procedura

La procedura negoziata è stata affidata alla Stazione unica appaltante della Provincia di Fermo e tra i 31 operatori economici invitati a partecipare ha vinto l'appalto l’impresa Violoni di Altidona.

Potrà partire il cantiere nelle prossime settimane con l’obiettivo taglio del nastro a inizio estate. Un intervento atteso da più di dieci anni, rimasto bloccato per un prolungato contenzioso con la proprietà del terreno confinante, da espropriare. Questione che ha tenuto i lavori fermi con corsi e ricorsi in tribunale e il Comune chiamato a difendere le ragioni dell'interesse pubblico su quel tratto di strada da realizzare con tutto il necessario, fogne, illuminazione, marciapiedi.

Il finanziamento

Porto Sant’Elpidio ha ottenuto dalla Regione un cofinanziamento di 240mila euro per eseguire i lavori e il Comune comparteciperà per il 50% delle spese con fondi propri, definita nei mesi scorsi l’indennità di esproprio da corrispondere ai proprietari del terreno confinante da espropriare. Via Martiri sarà prolungata fino all’incrocio con via XX Settembre, sarà allargata la carreggiata per il doppio senso di marcia, allungata fino a 10 metri, sarà rifatta tutta la pavimentazione stradale sul tratto particolarmente danneggiato. Oltre agli interventi di base come impianto fognario e illuminazione pubblica, i marciapiedi prevedono l'abbattimento delle barriere architettoniche. L’intervento chiude definitivamente il tribolato capitolo che si era aperto con la proprietà del terreno confinante nella condizione che ha messo tutti d'accordo, pubblico, privato e residenti che abitano nelle palazzine lungo la via.

L’opera

In quanto all'opera, il Comune ha partecipato al bando regionale indirizzato al miglioramento della rete viaria e ha presentato domanda ad agosto prevedendo l'intervento su via Martiri al quartiere San Filippo. Una scelta dettata anche dal fatto che questa via rispondeva meglio ai requisiti richiesti per ottenere il finanziamento, la scelta vincente del Comune è stata poi quella di compartecipare per la metà delle spese. Il bando prevede il completamento dell’opera entro giugno 2024 con eventuale proroga di alcuni mesi.