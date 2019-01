Strage di galline nel capannone distrutto dalle fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Strage nel pollaio, venti galline morte nella notte. Un capanno di legna è andato a fuoco, sono morti carbonizzati gli animali da cortile rimasti imprigionati nelle gabbie. L'incendio è divampato in un deposito di legna in via Castellano Vecchio. Distrutta la struttura in ferro e lamiera di 50 metri quadrati con dentro dieci quintali di legname. I pennuti che erano nelle gabbie, accanto al capanno, sono stati divorati dalle fiamme. Disperata l'anziana che si occupa degli animali. Si sono salvate solo le bestie che erano all'aria aperta, fuori dalle gabbie. Un gallo e una colonia di papere mute. Accidentali le cause del rogo divampato sotto il ponte dell’autostrada, a un paio di chilometri dalla statale adriatica.