Spaccio "sostenibile": preso il pusher che consegna le dosi in monopattino. Videocamere per proteggere il covo

PORTO SANT'ELPIDIO - Lo hanno visto mentre consegnava una dose di cocaina per poi allontanarsi in monopattino: preso lo spacciatore sostenibile". Il ragazzo, meno che ventenne, è stato arrestato dai poliziotti della questura di Fermo: in casa, a Porto Sant'Elpidio, aveva droghe per tutti i gusti: 400 grami di hashish, 40 di cocaina e 10 di eroina, oltre a bilnacino, materiale per il confezionamento delle dosi e 200 euro in co tanti. La casa era 2protetta" da un impianto di videosorveglianza.

