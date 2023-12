PORTO SANT'ELPIDIO Via Principe Umberto più fruibile e più funzionale, modulabile secondo le esigenze. Cambia la via che continua a franare dal 2017, ossia da quando è stata riqualificata, via che ha fatto discutere di recente in consiglio dopo che le prime piogge hanno costretto a chiuderla perché impraticabile. L'amministrazione aveva promesso proprio nei giorni scorsi che ci avrebbe messo le mani e ieri la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria del tratto che dal borgo marinaro sbocca in piazza, 180 metri dall’incrocio con via Leopardi fino a piazza

L’investimento

Investimento di 240mila euro, sono i soldi del mutuo alla Cassa depositi e prestiti che non serve più per via Martiri delle Foibe, in quanto a finanziare il prolungamento della strada a San Filippo è la Regione. Gli uffici tecnici hanno tradotto gli indirizzi politici della maggioranza, ha firmato il progetto l’architetto Cristina Civita. I lavori sono resi necessari per risolvere problemi di drenaggio delle acque piovane, il pavimento frana in continuazione. Tra le priorità ci sono le aree pedonali, mantenendo comunque i parcheggi. In concreto, il progetto prevede un nuovo sistema di raccolta delle acque, carreggiata e marciapiedi sullo stesso livello. Per la sicurezza si prevede di ridurre la velocità a 30 km l'ora.

L’eliminazione

Saranno eliminate le isole in porfido che sporgono dai marciapiedi, rimosse le palme ai lati della carreggiata e messe a dimora altrove. Il verde sarà garantito da vasi e fioriere che delimiteranno gli spazi. Via tutta la pavimentazione in masselli che tanti problemi ha dato da quando è stata rifatta la strada, sei anni fa. C'è in progetto di realizzare tre fasce con asfalto resinato, le due esterne sui versanti ovest ed est alterneranno stalli di sosta a porzioni pedonali, con sedute ed arredo urbano. Al centro strada carrabile leggermente ristretta. Per delimitare le differenti porzioni della via si ipotizza di dare una colorazione diversa agli spazi pedonali e a quelli di sosta.

«Abbiamo approvato il progetto che è prioritario – spiega il sindaco Massimiliano Ciarpella – lo consideriamo un buon punto di partenza ma, in vista della stesura dell'esecutivo, vogliamo coinvolgere la cittadinanza e le attività commerciali, nella fase di concertazione si potranno apportare miglioramenti in base alle esigenze della collettività». La via «in questi anni ha presentato problemi che hanno richiesto continui interventi di manutenzione – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Balestrieri –. Abbiamo ritenuto prioritario elaborare un progetto risolutivo, sono soddisfatto dell’investimento. Tutto il tratto di strada migliorerà sensibilmente». «Parte da qui un progetto per migliorare le funzioni e la fruibilità di una importante via del centro città – evidenzia il consigliere con delega alla qualità della vita in ambito urbano, Giorgio Marcotulli –. Senza stravolgere l’assetto viario, vogliamo correggere le criticità».