Sconti e promozioni, la piscina aperta fra attività sportive e iniziative di solidarietà

PORTO SANT'ELPIDIO - Va a gonfie vele il felice connubio tra sport e solidarietà a Porto Sant’Elpidio. Un binomio particolarmente riuscito tra via Ravenna e Milano. È nella piscina comunale della Faleriense gestita dalla cooperativa Acquarium infatti che si creano le condizioni, come abbiamo anche anticipato nei giorni scorsi, per fare sport e al contempo promuovere l’associazionismo, la solidarietà. Quest’anno la piscina conferma gli sconti per gli iscritti alle associazioni Avis, Admo, Aido, Croce Verde. Inoltre in tribuna dominano i cartelli con messaggi di carattere solidale.



La ricorrenza

La scorsa settimana, nel giorno di San Valentino che celebrava l’amore in tutte le sue forme, la società che gestisce la piscina ha voluto ricordare anche l’amore verso il prossimo, omaggiando gli sportivi donatori di sangue, di midollo osseo, di organi e i soci della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio. A tutti loro è stato applicato uno sconto del 30% sugli ingressi in piscina. Le associazioni si sono viste confermare la possibilità di utilizzare gratuitamente gli spazi promozionali degli spalti per veicolare messaggi di solidarietà e promozione delle realtà associative. Questo connubio altro non è che la conferma di un’iniziativa nata nel dicembre 2019 che oggi viene rilanciata dopo il periodo di stop forzato nel mondo dello sport.



I protagonisti

I presidenti delle associazioni Letizia Nociaro (Avis), Alessia Filiaggi (Admo), Monaldi Eugenio (Aido) ed Ezio Montevidoni (Croce Verde) insieme al presidente Acquarium, Gianni Ripa e al resto dello staff sono una squadra vincente. Questa collaborazione vuole lanciare anche un messaggio a tante persone, soprattutto giovani, che ancora non si sono avvicinate al mondo dell’associazionismo e che potrebbero trovare in Avis, Admo, Aido e nella Croce Verde tante possibilità di crescita personale.



La scoperta

Perché in certi gruppi, in certi giochi di squadra, in certe realtà si cresce e si può scoprire che è più quello che si riceve che quello che si dà. Su questi due fronti: lo sport e il volontariato, Porto Sant’Elpidio può considerarsi fiore all’occhiello in Provincia di Fermo, non solo per la quantità di associazioni sportive e solidaristiche ma par la qualità dei servizi offerti.

