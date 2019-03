Trovata morta in spiaggia: mamma Elisabetta ha lasciato un messaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Si sono svolti oggi nella chiesa della Santissima Annunziata, in centro, i funerali di Elisabetta Kovacs,Ungherese con cittadinanza italiana, moglie e madre, la 53enne secondo quanto sarebbe emerso dalle indagini è morta per annegamento anche se proseguono ancora gli accertamenti per capire come ci fosse finita lì la donna e per comprendere la dinamica dei fatti.. Tra le cose che erano state trovate nella Fiat Qubo con la quale Elisabetta era arrivata vicino alla riva sabato mattina presto, c’era anche un foglio scritto a penna. Non una lettera d’addio, bensì una sorta di diario. Un foglio nel quale la cinquantatreenne parlava di sé, della sua vita, dei figli. Potrebbe essere stato scritto sabato mattina o tanto tempo fa, nessuno può dirlo. Dopo il rito funebre la donna sarà cremata e le sue ceneri faranno ritorno in Ungheria, il suo Paese natio.