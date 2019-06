Massiccia retata â€‹anti droga: preso uno spacciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - A Porto Sant’Elpidio la Squadra Mobile ha posto in essere diversi servizi antidroga e in uno di questi servizi è stato denunciato un italiano trovato in possesso di 40 grammi di stupefacente e di un bilancino di precisione. I poliziotti lo hanno fermato con un modico quantitativo addosso e poi hanno esteso la perquisizione nella sua abitazione. Consapevoli del fatto che oramai è una tendenza quella dei pusher di girare con minimi quantitativi, le forze dell’ordine non si limitano a sequestrare la droga che trovano addosso alle persone fermate ma sempre fanno scattare l’ispezione in casa. I servizi antidroga sono stati estesi a Lido Tre Archi con perquisizioni nei locali pubblici, nei giardini, in strada.