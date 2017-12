Incastrati dalle telecamere due presunti ladri arrestati dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO I carabinieri, a conclusione di una attività investigativa, hanno arrestato due pregiudicati del luogo, P.C. 42enne e M.M. 52enne, in esecuzione dell’ordinanza di custodia per il reato di furto aggravato.L’indagine ha consentito di raccogliere nei confronti dei due gravi indizi per aver forzato, nella notte del 9 dicembre, una finestra della ditta “Tecno Model” di Porto Sant’Elpidio, e poi asportato un televisore e un macchina fotografica. Messi in fuga dall’intervento del titolare della ditta, i due avevano abbandonato la refurtiva che era stata subito recuperata. L’individuazione dei responsabili da parte dei carabinieri è avvenuta mediante l’analisi delle tracce lasciate sul luogo e dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, che ha consentito di risalire alla loro identità.