PORTO SANT’ELPIDIO - L’unico progetto di formazione per il settore della pelletteria delle Marche è firmato Studio Immagine Lab e Wega impresa sociale. È il corso per operatore di pelletteria rivolto ai disoccupati (senza limiti di età) iscritti al Centro per l’impiego. Il corso dura 600 ore, è completamente gratuito e prevede stage aziendali. Si svolgerà da Studio Immagine Lab. Sono 15 i posti disponibili. Per iscriversi bisogna rivolgersi ai Centri per l’impiego. Il progetto rientra nel programma Goal della Regione, che grazie a fondi europei interviene per formare disoccupati rendendoli funzionali al lavoro.

«Spero che questo corso permetta di colmare ulteriormente quel gap tra domanda e offerta che da troppo tempo sta caratterizzando in maniera negativa il nostro settore» afferma Paolo Mattiozzi, che insieme alla moglie Ilenia Tonelli, guida Studio Immagine Lab. «Quello che garantiamo – prosegue – è una formazione completa che permetta al nuovo operatore di muoversi all’interno del ciclo di produzione. Dal taglio della pelle alla cucitura della borsa fino alla confezionatura finale». La formazione è pensata per il settore della pelletteria, ma le competenze ottenute potranno essere usate anche nella calzatura. Studio Immagine Lab mette a disposizione la propria struttura, la sua innovativa aula di formazione ma anche l’expertise dei propri collaboratori che si trasformano in docenti: tecnici, modellisti e manager.

Il valore aggiunto del corso

«Questo è il valore aggiunto del corso che segue gli orari dell’azienda» precisa Mattiozzi. Che poi prosegue: «Il disoccupato che sta cercando la sua strada, chi da tempo non riesce a trovare un posto stabile ha oggi una grande opportunità. Corsi come questo normalmente costano migliaia di euro, qui è tutto gratuito. Tra l’altro chi completerà la formazione potrà decidere anche dove lavorare, perché la competenza sarà tale che potrà bussare alle porte delle griffe presenti nel territorio che attendono capitale umano di alta qualità».