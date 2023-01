PORTO SANT’ELPIDIO - Un’ossessione per una donna sposata, fatta di chiamate e messaggi anche nel cuore della notte, minacce ed avvertimenti, ha rischiato di degenerare. Nei giorni scorsi, un sessantenne si è presentato a casa della sua vittima a Porto Sant’Elpidio, armato di coltello, cercando un ipotetico amante della signora. Sono stati attimi di terrore, poi è stato provvidenziale l’intervento di una squadra volante della Questura, che si è precipitata sul posto, dopo aver raccolto la richiesta di aiuto della donna, che spaventata non ha esitato a chiamare le forze dell’ordine. Quando gli agenti della pattuglia sono arrivati, l’aggressore si trovava nel cortile dell’abitazione ed avrebbe ammesso le proprie responsabilità.



I timori



L’uomo credeva ci fosse qualcuno in casa della donna di cui si era invaghito e pretendeva di fare irruzione, minacciandolo con un grosso coltello di ben 30 centimetri. L’arma è stata poi ritrovata nascosta in una siepe, grazie alle indicazioni fornire proprio dal sessantenne.



Gli accertamenti



Le indagini hanno poi accertato che quell’episodio era stato solo il culmine di un prolungato periodo di molestie. Sarebbero state decine le telefonate, come i messaggi sui social, spesso con contenuti minacciosi ed effettuati anche in orario notturno. Bersaglio dello stalker era diventato anche il coniuge della donna, a sua volta oggetto di intimidazioni. Al momento dell’irruzione in casa, quest’ultimo non era però presente. L’indagato è già noto alle forze dell’ordine ed ha precedenti penali relativi al traffico di stupefacenti. Completati gli accertamenti del caso, è stato fatto allontanare dall’abitazione della vittima. La polizia lo ha denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per atti persecutori e porto di coltello.