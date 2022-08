PORTO SANT’ELPIDIO - Cane da caccia cade in un fosso e annega, a nulla sono valse le operazioni dei vigili del fuoco di Fermo ieri mattina, arrivati all’alba e impegnati per ore per il salvataggio cui hanno partecipato anche gli agenti della polizia municipale in una zona di campagna sulla via provinciale Elpidiense, vicino all’acquedotto del Tennacola. Anche il padrone del cane, il cacciatore, ha assistito alle operazioni di recupero con esito infausto, nonostante per il salvataggio se ne siano tentate di tutte, sono arrivati i sommozzatori da Teramo.

L’orario

L’allerta al 115 era scattata alle 6.30 e immediatamente sono arrivati i pompieri con i sommozzatori teramani. Il povero animale nell’inseguire una preda era finito nel pozzo profondo una ventina di metri. E’ stata un’operazione delicatissima e molto complicata, il cane continuava ad annaspare finché ha finito le forze ed è stato recuperato ma non c’è stato niente da fare. Molto spesso, seppure queste operazioni passano in secondo piano rispetto agli incendi, i vigili del fuoco si trovano impegnati sul territorio per il soccorso animali e bisogna dire che in genere sono interventi con esito positivo.

Le chiamate di allerta al 115 avvengono per i problemi più disparati ma soprattutto queste operazioni si fanno necessarie per casi come quello di ieri, cani o gatti che precipitano dai dirupi. Il rapporto tra Vigili del Fuoco è animali è un rapporto consolidato nel tempo con interventi che sempre attestano il coraggio degli operatori e sottolineano l’impegno costante, anche quando non si tratta di vite umane. Tante sono anche le richieste per salvare volatili che rimangono bloccati sulle linee aree del telefono o elettriche. Purtroppo non sempre la storia si conclude a lieto fine.