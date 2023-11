PORTO SAN GIORGIO - Altro che trasferte, le ragazze del volley continuano a traslocare anche giocando in casa. Il rapporto di Volley Angels Lab con gli impianti sportivi del Fermano non è mai stato molto lineare, visto che le squadre di questa società, che opera nel comprensorio tra Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, hanno dovuto modificare di campionato in campionato il proprio campo di gara, salvo alcune eccezioni.

L’emergenza

L’ultima vicissitudine è recente e riguarda il campo di gioco della squadra che milita in serie B2. Nell’ultima partita disputata ha dovuto modificare all’ultimo momento il luogo della gara a causa del maltempo. La tensostruttura della parrocchia di San Gabriele dell’Addolorata di Campiglione di Fermo, dove la società rossoblù ha spostato dall’inizio di questa stagione agonistica una parte della propria attività agonistica (tra cui la prima squadra), ha subito alcuni e gravi danni a causa del forte vento che ha imperversato per giorni sul Fermano, con uno squarcio sul tetto, divenendo temporaneamente inagibile all’attività sportiva sia della squadra di pallavolo che di quella di calcio a 5 di Campiglione. La sfortuna ha voluto anche che, proprio in corrispondenza di questo evento, Volley Angels Lab avesse due partite casalinghe da giocare (una sabato scorso e l’altra sabato prossimo contro la Pallavolo Collemarino) che sono state entrambe spostate a Montegranaro, anche in virtù dei buoni rapporti instaurati con la locale società Primavera Volley.

Il commento

«Non siamo proprio fortunati con gli impianti sportivi - dichiara il vice allenatore della prima squadra, Marco Sbernini - visto che già negli anni passati c’era sempre stato qualche... problemino da risolvere. Ma ormai ci abbiamo fatto l’abitudine e supereremo anche questo ostacolo. La situazione ovrebbe migliorare a breve, visto che già sono stati effettuati i sopralluoghi in palestra da parte dei tecnici incaricati a ripristinarla e a farla tornare agibile alla pratica sportiva. Credo che già dalla partita del 25 novembre contro Filottrano potremo tornare a giocare a Campiglione, dove siamo stati accolti benissimo e dove ci troviamo molto bene».

Il passato

Volley Angels Lab ha iniziato la propria attività sportiva a Porto San Giorgio nella palestra della scuola media Nardi, per poi spostarsi alla Borgo Rosselli prima e al PalaSavelli poi, da dove dopo l’estate si è trasferita a Campiglione di Fermo. Il trasloco da Porto San Giorgio, come rimarcato all’epoca dalla società, era stato inevitabile: «Per giocare una pallavolo ad alto livello, mancavano sia spazi che orari stabili sufficienti per svolgere l’attività agonistica. Purtroppo è stato impossibile reperire un’altra struttura idonea alle esigenze della prima squadra in città e la società aveva deciso per il trasferimento a Fermo». Ora, il nuovo inghippo. Che, a quanto pare, non ha portato bene nemmeno sul campo: la squadra rossoblù ha subito la prima sconfitta stagionale.