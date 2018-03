Il cuore di Elio si è fermato Morto l'uomo caduto da una tettoia, donati gli organi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Elio Vallesi non c’è l’ha fatta, l’uomo di 69 anni caduto dalla tettoia di un box auto sul quale stava lavorando è morto all’ospedale di San Benedetto dopo 48 ore di agonia. Il 69enne, residente in via Galilei, nel tardo pomeriggio di martedì scorso mentre stava sistemando la tettoia è rovinosamente caduto. Subito soccorso è stato trasportato all’ospedale di Fermo e da qui trasferito a San Benedetto per un trauma riportato nella caduta da circa tre metri d’altezza.Le condizioni di Vallesi sono apparse subito critiche tanto che con il passare delle ore le speranze dei familiari si sono ridotte al lumicino fino a quando, a causa delle gravissime lesioni, il suo cuore ha cessato di battere. Una colonna portante del rione Santa Vittoria che si è stretto subito attorno ai familiari. Elio era molto impegnato nelle attività rionali e ben voluto da tutti . I familiari, come supremo gesto di amore, in sintonia con quello che era Elio, hanno deciso di donare gli organi del loro caro. I funerali di Vallesi si terranno sabato pomeriggio alle 15,30 nella chiesa di Santa Maria a Mare dove amici, conoscenti e il rione tutto potranno riunirsi per un ultimo saluto al loro Elio e stringersi alla famiglia distrutta dal dolore.