Non rispondeva, trovato morto all'interno della sua abitazione

PORTO SAN GIORGIO - Un giovane di 31 anni di origine russa è stato trovato morto all'interno di un'abitazione che si trova sul lungomare sud di Porto San Giorgio. Secondo le prime indiscrezioni, all'arrivo dei soccorsi del 118 e della Croce Azzurra, per lui non c'era più nulla da fare e i sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso.Sul posto anche i carabinieri di Porto San Giorgio per il sopralluogo nell'abitazione che si trova in un condominio. E' stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco visto che la porta era chiusa dal'interno.A dare l'allarme i colleghi di lavoro visto che oggi il giovane era atteso ma non si è presentato.