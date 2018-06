Shakespeare on the beach Catà posta in spiaggia "Misura per misura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Sempre numeroso il pubblico alla lezione spettacolo d’esordio per la quarta edizione di “Shakespeare on the beach”, a cura dell’associazione Lagrù con il sostegno del Comune di Porto San Giorgio, andata in scena allo chalet Calypso.E così sarà anche domani quando, previsioni avverse o meno, il filosofo e performer teatrale sangiorgese Cesare Catà porterà in scena la seconda lezione spettacolo della rassegna, dal titolo “Misura per misura”, sempre quarantacinque minuti prima del tramonto. «Si tratta di uno dei drammi meno noti di Shakespeare – spiega Catà - un testo molto moderno, che tratta con molti anni di anticipo un tema molto scottante quale quello delle molestie e violenze di genere. Per la prima volta in questa rassegna, avremo il piacere di avere con noi Paola Giorgi, nel ruolo di Isabella». Al fianco di Catà nel ruolo di Claudio oltre alla Giorgi ci saranno Simona Ripari (Duca Vincentio), Mirco Abbruzzetti (Angelo) e Kevin Pizzi (Marianna). Musiche originali della cantautrice sangiorgese Giada Squarcia. Prosegue anche questa settimana la raccolta fondi in favore della Fondazione Sagrini di Fermo, che si occupa di dare aiuto a madri con figli in situazioni di disagio. I fondi saranno destinati al progetto “Street art” per la ristrutturazione di un terrazzo interno alla Fondazione, progettato e realizzato con l’aiuto di tutti gli ospiti della struttura.