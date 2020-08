Marco Martellini in concerto allo Chalet Calypso di Porto San Giorgio

PORTO SAN GIORGIO - Sarà Marco Martellini, mercoledì 5 agosto alle 22.30, ad aprire la seconda parte di "Calypso Jazz", la rassegna organizzata dallo Chalet Calypso di Porto San Giorgio e a cura di Round Music. Il giovane cantautore marchigiano, voce e chitarra, si esibirà sul palco con Edoardo Petracci al contrabbasso e Luca Orselli alla batteria.

"Marco Martellini & l'Espatrio" è il progetto con il quale ha già inciso un disco di inediti e riscosso diversi successi. La sua musica tenta di far riflettere il pubblico attraverso l'ironia e le sue esperienze, ed ha come maggiori influenze artisti come Pino Daniele, Ivan Segreto, Bruno Lauzi, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Niccoló Fabi, Paolo Conte, Fabio Concato, Sergio Cammariere e molti altri ancora. Prossimo concerto il 12 agosto con Evelyn and The Mindtrick.