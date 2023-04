PORTO SAN GIORGIO - Con la fiera di oggi si chiudono i festeggiamenti per il patrono San Giorgio Martire. Nell’ambito delle numerose iniziative organizzate per la ricorrenza è stato anche assegnato il premio Sangiorgese dell’anno che quest’anno è andato alla manager Daniela Marilungo.

Domenica sera, dopo la solenne processione di cui abbiamo riferito ieri, in tanti si sono infatti recati al teatro comunale per scoprire a chi venisse consegnato il premio. Il titolo, come sempre, è stato assegnato in occasione del Gran concerto bandistico Città di Porto San Giorgio, organizzato dal maestro Vincenzo Cestarelli, presentato da Giulia Scapelli. Durante il concerto si è esibito il basso Gianni Paci.

Il commento



«Un teatro così pieno fa veramente piacere - ha detto Cestarelli -: questo è il primo concerto del 2023 per il nuovo direttivo. Il prossimo concerto sarà l’8 luglio, quindi il 7 agosto in piazza Matteotti con 120 musicisti, il 19 agosto a piazza Dante, l’8 dicembre il concerto di Santa Cecilia. La nostra scuola di musica conta 50 iscritti, ci sarà il saggio il 24 maggio. Stiamo completando il museo di strumenti musicali, come esposizione e luogo per la didattica. Ringraziamo gli organizzatori del premio Sangiorgese dell’anno per la disponibilità. E rivolgiamo un pensiero finale a Luigi Palmarini».



La scelta



Per il conferimento del premio, sul palco, è intervenuto anche il sindaco Valerio Vesprini: «Buon San Giorgio a tutti i sangiorgesi. Vedere una città piena, rende orgogliosi ed è uno stimolo in più a fare meglio», ha detto. Il riconoscimento è andato dunque a Daniela Marilungo: «Si tratta - ha rimarcato quest’ultima - di un premio inaspettato. Passavo davanti a questo teatro tutti i giorni per andare a scuola al Liceo Caro di Fermo. Le tradizioni e i riti della comunità, anche se vivo fuori da 25 anni, mi hanno sempre dato quel senso di appartenenza che rappresenta un sentimento molto radicato e che in tutti i momenti della mia vita mi hanno sempre aiutato. Quando mi chiedono di Porto San Giorgio dico che vengo da una cittadina sul mare, bella più della Toscana ma dall’altra parte dell’Adriatico». Un curriculum di tutto rispetto per lei, con un premio che ogni anno celebra un rappresentante della città che si è fatto onore all’estero, come appunto in questo caso. Laurea in Scienze politiche alla Luiss, master in Diritto comunitario, poi a Bruxelles e nella Commissione europea, Marilungo ha sicuramente fatto strada nel mondo bancario. Dal 2010 è vicepresidente e Head of Public Policy e Esg International per Bank ok America Merrill Lynch a Londra. Fra gli incarichi più prestigiosi, anche quello di responsabile dell’Ufficio rapporti con le istituzioni comunitarie dell’Associazione Bancaria Italiana a Bruxelles. Marilungo, fra l’altro, è stata anche nel Cda della Juventus.



La scaletta



Per tornare ai festeggiamenti, va ricordato che dopo lo spettacolo San Giorgio in musica, previsto per ieri sera nonostante il meteo incerto, si chiudono dunque oggi in bellezza i festeggiamenti, con la tanto attesa fiera che animerà le vie del centro. L’appuntamento era stato rinviato nei giorni scorsi per maltempo, mentre oggi si prevede pioggia solo dal tardo pomeriggio, quando ormai la fiera si avvierà verso la conclusione. Anche quest’anno il salotto buono della città si è ravvivato, grazie alle presenze triplicate, durante questo weekend: un buon auspicio in vista del prossimo ponte del Primo Maggio e soprattutto della bella stagione ormai alle porte.