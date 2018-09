Passaporto rubato â€‹al missionario: «Mi serve per tornare in Sudan»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SA GIORGIO - Dal tono di voce addolorato, preoccupato, sembra quasi aver già perdonato i ladri tant’è l’angoscia di non poter tornare dove la sua vocazione lo spinge. Don Daniele Casturà, prete missionario a Khartum, in Sudan, si è infatti visto rovinare quei pochi giorni di vacanza che si è concesso per riabbracciare i suoi cari a Porto San Giorgio, sua città natale, da alcuni ladri che gli hanno rubato in casa un borsello con, all’interno, di tutto, soldi, chiavi, affetti personali.Ma la sua attenzione è rivolta quasi esclusivamente al passaporto, anche questo nel borsello sparito: «E’ scomparso anche quello. Con il documento c’è anche il permesso di soggiorno. Mi servono per tornare e poter restare in Sudan». Casturà, originario di Porto San Giorgio, dove ha ancora i suoi affetti, è in Sudan come prete missionario ormai da 13 anni.