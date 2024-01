PORTO SAN GIORGIO Cantieri in città, fra quelli che sembrerebbero procedere più speditamente figura l’intervento in viale dei Pini. Solo qualche giorno di stop, invece, per il lungomare. La parte esterna del mercato coperto, poi, risulta in parte terminata, mancherebbero solo le piante nelle aiuole. Dal cantiere di viale dei Pini, il direttore dei lavori, Danilo Strovegli rimarca: «Stiamo rispettando la tabella di marcia». Mancano 4 alberi sui quali intervenire.

APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO Atti di teppismo in centro a Porto San Giorgio, c’è il Daspo Willy: un giovane non potrà frequentare i locali per due anni IL FURTO Fermo, forza l'ingresso della pizzeria per rubare 50 euro, ma i video lo inchiodano

I particolari

Le fasi mancanti dei lavori sono queste: ultimazione degli interventi sulle radici degli ultimi alberi rimasti, asfaltature e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. L'intervento per ristabilire adeguatamente la superficie della via sollevata dalle radici degli alberi pare proceda senza troppi intoppi, per il momento: mancherebbe soltanto di ultimare l'intervento attorno alle aiuole delle ultime piante sul lato est, in direzione nord. Poi ci saranno da fare le ultime cose, con dettagli da limare qua e là, tra le quali ovviamente ci sarà l'asfaltatura, qualche scivolo: ma l'intervento per febbraio sarà quasi ultimato, come da programma.

Stando a quanto sostiene Strovegli, dunque, i lavori procedono come da cronoprogramma: «Ormai siamo arrivati in fondo, in questi giorni stiamo producendo la documentazione per l'ingresso della ditta che alla fine si occuperà degli asfalti. Noi siamo arrivati al 90% dello svolgimento dei lavori. Mancano solo i dossi rallentatori che verranno installati in prossimità delle scuole, il collegamento della ciclabile con viale Cavallotti» dove dovranno essere abbattute le barriere architettoniche, cosa che consentirà l'accesso a tutti. Sono stati spostati i cassonetti dei rifiuti per consentire la demolizione dei marciapiedi che sta avvenendo in questi giorni e il successivo abbassamento delle rampe. In seguito verrà fatto il controllo delle cordolature e verrà aggiunta la terra nelle aiuole degli alberi.

I numeri

Quanto all'intervento sulle radici dei Pini, sono rimasti 4 alberi sui quali intervenire. In parallelo, prosegue anche il lavoro degli agronomi che stanno redigendo la loro relazione sullo stato di salute delle piante. Se tutto va bene, i lavori dovrebbero essere appunto finiti entro il mese di febbraio. Le modifiche della viabilità sembrano aver retto, anche grazie al vicino viale Cavallotti. Rimane ancora acceso il semaforo mobile, operativo h24. Ora la ditta sta sbrigando le pratiche burocratiche in vista dell'ingresso nel cantiere della ditta asfaltatrice. Per il mercato coperto, invece, l'ingresso a sud riaperto giusto in tempo per Natale, ora attende le palme nelle aiuole che hanno reso più accogliente l'ingresso e la realizzazione della piazza a sud, dotata di fioriere ornamentali, arriveranno anche le panchine.

L'altro step da completare, all'interno dell'infrastruttura cittadina dedita al commercio alimentare, saranno il rifacimento del bagno pubblico e la ritinteggiatura della facciata esterna. E procedono i lavori per il restyling del lungomare sud, sebbene con qualche giorno di stop. In seguito all'ultima riunione tra l'amministrazione e la ditta realizzatrice, sembra che i tempi di realizzazione verranno rispettati e che il cantiere si fermerà di nuovo solo ad aprile.