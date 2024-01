PORTO SAN GIORGIO - Il Comune tira le somme sui lavori pubblici. A breve si attende un nuovo briefing fra lo stesso Comune e la ditta che sta realizzando il lungomare. Si sta disponendo anche il dragaggio del porto, da fare prima dell'estate. Non da ultimo, si procederà anche con le nuove luci, tramite il progetto di efficientamento energetico al campo sportivo nuovo.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Imbrattate le mura del palasport di Montegranaro, individuati e denunciati due giovani del posto

L’iniziativa

Il sindaco Valerio Vesprini con delega ai Lavori pubblici, ha convocato il personale dell'Ufficio tecnico e tutto il settore dei lavori pubblici per una ricognizione sulle opere in programma, soprattutto per quanto riguarda gli interventi imminenti in città. Tanta la carne al fuoco, fra lavori da iniziare, cantieri aperti e interventi ad ampio raggio che impegneranno l'amministrazione nei prossimi giorni e mesi. Innanzitutto, nel corso della settimana, si terrà un'altra riunione tecnica con la ditta che sta effettuando i lavori presso il lungomare per ulteriori dettagli da stabilire e monitorare l'avanzamento dell'intervento in corso che secondo l'azienda incaricata, riuscirà a stare nei tempi stabiliti. Nella mattinata di ieri, si è parlato anche del cronoprogramma dei prossimi lavori per il dragaggio del porto. Si parla di un intervento senza precedenti, vista la somma di 800mila euro che verrà impiegata. È stato stabilito un cronoprogramma per l'intervento e a breve, l'ente comunale, incontrerà il progettista, la ditta delle analisi che insieme all'ufficio tecnico lavoreranno al progetto con l'obiettivo di effettuare i lavori entro l'estate. Tutte le parti interessate redigeranno il progetto, acquisendo tutte le autorizzazioni necessarie, prima fra tutte quella relativa all'impatto ambientale.

I particolari

Sarà un intervento significativo per la funzionalità dell'infrastruttura che grazie ai lavori raggiungerà una navigabilità superiore ai 4 metri di profondità per tutta all'ampiezza. Ulteriori interventi di completamento, ci saranno anche per il campo sportivo nuovo che termineranno entro febbraio. In un primo tempo si è pensato a riaprire gli spalti, una volta garantita la sicurezza. Ora, verranno effettuati lavori più consistenti, con la sostituzione delle traverse e dei tiranti della tettoia da sostituire. Inoltre, si pensa ad una nuova illuminazione per l'infrastruttura, vista la somma di 180mila euro da destinare all'efficientamento del campo sportivo nuovo, per il quale è stato calendarizzato un altro incontro con il progettista per provvedere alla gara d'appalto entro febbraio. Per quanto riguarda i cantieri già avviati in città, procedono i lavori in viale dei Pini che si dovrebbero avvicinare alla fase finale, per poi effettuare l'asfaltatura totale dell'area. L'intervento dovrebbe essere completato entro il mese di febbraio.

Il centro

A breve, ci saranno novità anche per il progetto di piazza Mentana, visto che l'amministrazione sta lavorando al nuovo progetto per il restyling della piazza e si confronterà con l'associazione Zerogradinipertutti per discutere dell'abbattimento delle barriere architettoniche.