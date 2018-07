Investe una donna sul lungomare e scappa Caccia al pirata della strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Investe una donna sul lungomare e si dà alla fuga. E' successo nella notte a Porto San Giorgio dove una donna di 31 anni, residente ad Altidona, è stata travolta da un Doblò di colore bianco il cui conducente non si è fermato per prestarle soccorso dandosi alla fuga. L'incidente si è verifcato al confine con Lido di Fermo nei pressi del Grattacielo. La donna è stata subito soccorsa e trasportata al pronto soccorso di Fermo dove è stata presa in cura da sanitari. Le sue condizioni sarebbero serie ma non sembra correre pericoli. Sul posto la polizia che ha avviato le indagini per risalire al pirata della strada.