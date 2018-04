Auto si ribalta sull'A14 due ragazze finiscono al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO Si sono ribaltate con l’auto in autostrada e sono entrambe finite al pronto soccorso. E’ successo nel tratto autostradale di Porto San Giorgio. Molto probabilmente la conducente dell’auto ha perso il controllo del mezzo con l’auto che ha violentemente impattato contro il guardrail e poi si è ribaltata sulla carreggiata. L’allarme è stato immediato da parte di alcuni automobilisti che hanno assistito all’incidente e che hanno allertato i soccorsi.Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia autostradale di Porto San Giorgio insieme ai vigili del fuoco di Fermo e ai sanitari del 118. La prima preoccupazione dei pompieri è stata quella di prestare soccorso alle due ferite ma anche di mettere in sicurezza l’auto che era alimentata a metano e questo, come è noto, rappresenta sempre un ulteriore pericolo in caso di incidenti. Le due ragazze, pur riportando alcune contusioni e leggere ferite, non sono comunque in gravi condizioni. Entrambe sono state medicate sul posto dai soccorritori e poi trasportate al pronto soccorso di Fermo per essere sottoposte ad accertamenti.