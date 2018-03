Furto con spaccata al PalaSavelli, spariti un monitor e un proiettore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO Hanno lasciato tracce di sangue a terra i ladri che la notte scorsa hanno rotto due finestroni per introdursi all’interno del Palasavelli. Un indizio, questo, che risulterà importante per i carabinieri di Porto San Giorgio, giunti sul luogo per i rilievi del caso. Non riuscendo ad entrare con il primo finestrone i ladri hanno provato col secondo, trovandosi negli uffici del Porto San Giorgio Basket, l’associazione che gestisce la struttura. Cosa si può rubare in un impianto sportivo? Poco o nulla, infatti sono spariti un proiettore e un monitor. L’ipotesi più probabile è chi sia trattato dei soliti balordi in cerca di spiccioli o di qualche oggetto da vendere, come è infatti accaduto. I carabinieri hanno avviato le indagini ma come sempre sarà difficile risalire agli autori.