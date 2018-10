Furto con spaccata al Forno Anteni. Escalation di colpi, ora è allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO Furto, nella serata di giovedì, al Forno Anteni. Da qualche anno anche bar, il locale, sito in via Marco Polo, è stato visitato dai malviventi che hanno sfondato la vetrina, introducendosi all’interno e portando via il registratore di cassa. All’interno poche centinaia di euro, il denaro lasciato come fondo cassa per il giorno seguente. Vedendo i vetri in frantumi alcuni passanti hanno chiamato le forze dell’ordine e sul posto sono subito intervenuti i carabinieri a cui sono state affidate le indagini. Titolare e dipendente lamentano una scarsa illuminazione nella zona. I furti sono iN aumento in città da diversi giorni.