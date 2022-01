Ciclabile, accordo con la Ciip: cronoprogramma sui lavori. Ecco come sarà il senso unico sul lungomare

PORTO SAN GIORGIO - Lavori pubblici, si torna a parlare della pista ciclabile che in questi ultimi anni tiene banco. Al via i nuovi lavori già dalla metà del prossimo mese. Il cantiere dovrebbe partire tra il 15 e il 20 febbraio, dopo l’arrivo dei materiali necessari alla realizzazione.

«La data ci è stata confermata dal direttore dei lavori - fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Di Virgilio -. Per le tempistiche sono ottimista. L’accordo c’è e siamo pronti a partire. Ci siamo anche già accordati con la Ciip che dovrà effettuare altri lavori sul tratto di lungomare Gramsci, da sud fino alla Lega Navale».



Il Comune partirà dunque con l’intervento nel tratto dove - precisa - la Ciip non c’è, almeno al momento. Ci siamo interfacciati con loro, dicendo che per il 15 maggio dovrà aver ultimato i lavori. L’intervento da parte della Ciip prevede ovviamente la rottura della strada, per installare le tubazioni, strada che dovrà riconsegnare come l’ha trovata, con l’asfalto ripristinato. Dopo l’estate, con settembre, dovrà occuparsi di un altro intervento sempre sulle tubature. Sarà comunque garantita la percorribilità su quel tratto di ciclabile a partire da metà maggio». L’installazione della tanto chiaccherata corsia ciclabile non si limiterà ad una semplice striscia. In secondo luogo, in corrispondenza dei vari incroci, sono stati previsti passaggi rialzati per garantire la zona 30 che consente la percorribilità delle auto ma a una velocità limita, tale da consentire anche il transito più sicuro delle bici.



«La scelta politica - ribadisce Di Virgilio - non è solo la realizzazione della corsia ma la trasformazione del lungomare in quella che si può definire zona turistica e non più a scorrimento veloce». I tempi di realizzazione previsti sono di circa due mesi e mezzo, dunque in tempo per l’estate. Nei prossimi mesi e in vista delle prossime elezioni comunali di primavera, verranno predisposti quelli che saranno cambiamenti decisivi per la futura viabilità in città.



Con la corsia ciclabile, fra le novità, ci sarà anche il senso unico da nord a sud sul lungomare. Saranno in via di conclusione, dopo la segnaletica orizzontale, i lavori in via dei Giochi Olimpici e via Martiri di Cefalonia per la realizzazione di un’altra ciclabile che colleghi la città al quartiere di Santa Vittoria. Per agevolare i residenti, il cordolo è stato eliminato nella prima parte della via. Ora la strada è a senso unico, anche per aumentarne la sicurezza. Dalla prossima settimana, tra martedì e mercoledì, si procederà ai lavori tra parchi e giardini pubblici per il ripristino e in taluni casi per la sostituzione dei giochi, un intervento che è stato dato in appalto a due ditte distinte. In arrivo anche 9 nuovi bidoni dell’immondizia per l’indifferenziata (come quelli installati su viale Buozzi) che verranno distribuiti per la città. Infine, stanno per essere consegnati anche i sanificatori dell’aria, 15 verranno installati nei locali comunali, e quelli relativi ad un finanziamento regionale, in 7 classi del plesso dell’Isc Nardi.

