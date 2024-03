FERMO - Torna sul luogo del delitto per recuperare la targa dell’auto e viene bloccato dai carabinieri. Si tratta del protagonista di un incidente che è scappato senza soccorrere il ferito ma poi è tornato indietro. Ed è finito nei guai. Il fatto si è verificato a Porto San Giorgio e riguarda un giovane di 25 anni, residente a Fermo.

La ricostruzione

L’automobilista ha urtato con la sua vettura uno scooter con in sella un ragazzo di 18 anni di Porto San Giorgio, quindi la fuga. Ma poco dopo, avendo perso nell’urto la targa del mezzo, ha pensato bene di ritornare sul luogo dell'incidente dove aveva probabilmente intenzione di cercare e riprendere la targa smarrita. Qui è stato notato dai carabinieri che erano giunti sul posto per la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto. La sua presenza non è passata inosservata visto che aveva un atteggiamento sospetto: è stato quindi fermato e identificato e in breve è risultato essere l’intestatario della targa scomparsa. Il giovane è stato anche sottoposto all’alcoltest che ha evidenziato un tasso alcolico di 0,96 g/l, quasi il doppio rispetto al consentito. I militari dell’Arma gli hanno ritirato la patente. Nel frattempo il ragazzo ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo dove è stato medicato per alcune contusioni e successivamente dimesso.

L’altro caso

Nella vicina Porto Sant’Elpidio, invece, i carabinieri hanno segnalato un tunisino di 35 anni per resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza di un decreto di espulsione dal territorio nazionale e guida senza patente. Gli era stato intimato l'alt ma il giovane, in sella a uno scooter, anziché fermarsi, si era dato alla fuga, fra l’altro con una guida pericolosa. Ha imboccato la Statale verso nord ma alla fine è stato bloccato a Civitanova, dove è rimasto intrappolato in una strada senza uscita, Una volta fermato, è emerso che non aveva la patente ed era gravato da un decreto di espulsione. Lo scooter, senza assicurazione, è stato sequestrato.