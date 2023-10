Pedaso, furiosa lite per un parcheggio: aggressione a suon di padellate in testa. Una denuncia

PESASO I carabinieri di Pedaso hanno denunciato per lesioni aggravate un cittadino albanese classe 1997, già noto alle forze dell'ordine. Le indagini hanno rivelato che pochi giorni prima, tra l'uomo e un residente di Campofilone, si era verificato un alterco riguardante dissidi condominiali inerenti al parcheggio delle rispettive auto.

La lite

Durante la lite, il giovane ha colpito più volte la parte offesa con una grossa padella in metallo, provocandogli lesioni sia al capo che al corpo. In seguito all'aggressione, la vittima ha riportato lesioni lievi per le quali si è recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Fermo per cure mediche, venendo sottoposta a una prognosi di 10 giorni.