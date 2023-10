Ancona, lite nella primissima mattinata agli Archi: interviene la polizia e soccorre un 40enne già ubriaco

ANCONA E' stato necessario l'intervento delle volanti di Polizia, nelle prime ore della mattinata di oggi (28 ottobre), per sedare una lite tra due uomini ad Ancona in via Marconi.

La motivazione

Un uomo di circa 40anni, di origine tunisina, con una pregressa segnalazione per ubriachezza molesta e manifesta riferiva agli operanti di essere stato colpito con uno schiaffo al volto da un altro cittadino straniero a lui non noto. Il 40enne è stato trasportato all'ospedale ma poi si è allontanato volontariamente.