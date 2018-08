Le fiamme divorano l'ultimo piano di una palazzina Sul posto i vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - Un vasto incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento di via Fermana Sud Montegranaro. L’ultimo piano di una palazzina è stato divorato dalle fiamme. All’interno della casa, non c’era nessuno. I proprietari erano usciti.A dare l’allarme sarebbero stati i vigili urbani, che hanno notato il fumo fuoriuscire dall’ultimo piano. Tempestivo l’arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto diverse squadre.