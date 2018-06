Va al cimitero per fare visita ai defunti e gli rubano il motorino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - L’allarme sicurezza ritorna a suonare dopo un periodo relativamente tranquillo. Un uomo si è visto derubato dello scooter con il quale aveva raggiunto il camposanto cittadino. Era andato a portare dei fiori ad un suo congiunto sfruttando l’ultima ora di apertura per evitare la calura di questi giorni.Parcheggiato il motorino nei pressi dell’ingresso principale del cimitero, l’uomo si è diretto verso l’ala dove si trova tumulato il suo parente ed è rimasto nei pressi della tomba del congiunto per non molto tempo, probabilmente questione di minuti. Ma evidentemente qualche malintenzionato, magari in cerca di un mezzo per poter effettuare qualche colpo in città e nel circondario, era in agguato e all’uscita dal cancello lo scooter era sparito. Rimasto a piedi, l’uomo ha poi raggiunto la locale stazione dei carabinieri dove ha sporto denuncia.I militari dell’Arma stanno indagando sul fatto, confidando magari nell’aiuto di qualche telecamera sparsa sul territorio. Al momento non ci sono piste ma la speranza è che il motorino riappaia nei prossimi giorni prima di essere diventato parte di rilievo in qualche atto criminoso. o smerciato sul mercato nero.