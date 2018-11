Un arsenale di armi con matricole abrase nel casolare abbandonato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - Armi con matricole abrase, riverniciate e addirittura modificate. In particolare un fucile a canne mozze, una pistola a tamburo e svariate munizioni. Una piccola Santa Barbara quella che si sono trovati davanti i carabinieri di Montegranaro che hanno fatto irruzione all’intero di un casolare abbandonato, forse una base per mettere a segno rapine. I militari durante un servizio finalizzato a prevenire e reprimere reati predatori, hanno effettuato un controllo in un casolare abbandonato, dove erano stati segnalati da più persone alcuni movimenti sospetti, anche in orario notturno. Le armi verranno sottoposte ad accertamenti balistici, per verificarne l’eventuale utilizzo su luoghi di reato e a quelli di laboratorio per ricavarne impronte e Dna per comprenderne provenienza e destinatari.