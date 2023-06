MONTEGIORGIO - Una festa straordinaria per un risultato straordinario, quella organizzata in piazza Matteotti da Michele Ortenzi e la sua coalizione per ringraziare i cittadini della valanga di affetto e voti ricevuti che ha riconfermato “ProgettiAmo Montegiorgio” alla guida del paese per il prossimo quinquennio. Fra i presenti tanti sindaci del territorio provinciale, di cui Ortenzi è presidente, compreso il neoeletto Massimiliano Ciarpella di Porto Sant’Elpidio, ai rappresentanti di cariche regionali come Marco Marinangeli e Mauro Lucentini. C’era anche Guido Castelli, commissario alla Ricostruzione.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Rubano i fiori sulla tomba del figlio, protesta a Montegiorgio: «Colletta per le telecamere al cimitero»



Il commento



«Aver centrato l’80% dei voti credo che resterà nella storia amministrativa di Montegiorgio - ha detto Ortenzi -. Questo ci riempie di soddisfazione e di orgoglio, ma soprattutto ci dà la carica e ci responsabilizza ancora di più. Noi, insieme a voi, faremo crescere questo Comune». Poi la cena con l’intrattenimento musicale affidato al complesso “I Pupazzi”. Un colpo d’occhio incredibile con le lunghe tavolate e 350 posti a sedere nei quali si sono alternate almeno un migliaio di persone per gustare le penne all’arrabbiata scodellate di continuo. Seguite poi dai panini con porchetta, passati e ripassati tra la gente. Al servizio ai tavoli tutti gli eletti, assessori, consiglieri e loro parenti che, già dal primo pomeriggio erano all’opera per trasformare piazza Matteotti in un ristorante sotto le stelle, pronto ad accogliere le centinaia di persone attese. La musica, il ballo, il divertimento, insomma la festa con tutti i suoi ingredienti, ha fatto il resto, abbattendo cariche e differenze e facendo sentire tutti come parte di una stessa comunità.