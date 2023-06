MONTEGIORGIO - Per lui e sua moglie è stato terribile recarsi sulla tomba del figlio Giuseppe, mancato nel 2015 a soli 42 anni, e trovarla spoglia dei fiori che ci avevano deposto qualche giorno prima. Il maresciallo Stefano Fallacara, originario di Bitonto, in servizio dal 1972 al 1986 alla caserma carabinieri di Montegiorgio, dove tuttora risiede, non ci sta.

«Non per il valore dei fiori che è ovviamente poca cosa - afferma - quanto per la profonda mancanza di rispetto vero la morte e al dolore di chi resta. Ho fatto anche il giro di tutte le altre tombe per vedere se fossero stati spostati. Di quei tulipani neanche l’ombra, il che mi fa pensare che siano finiti in altri cimiteri o addirittura rivenduti. Una signora mi ha detto che dalla tomba del marito era stato sottratto un vasetto fiorito. Io mi sono rivolto ai carabinieri, non ho sporto denuncia scritta contro ignoti, ma li ho informati del fatto. Ho anche parlato anche con l’amministrazione per le telecamere, ma mi è stato risposto che al momento non ci sono fondi disponibili. Allora mi è venuto in mente di creare un movimento di cittadini disposti a contribuire con soldi propri alla sicurezza del cimitero e alcuni mi hanno già dato disponibilità».