MONTE URANO - «Nello Ribichini da Monte Urano c’era il 5 ottobre 1997 ed è sempre tornato». È il commento che appare sul profilo Facebook di Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica, evento ciclistico che si snoda lungo le colline senesi con biciclette e attrezzature d’altri tempi. Di recente si è svolta l’edizione numero 25. E ancora una volta c’era Nello Ribichini, 86 anni il prossimo 6 gennaio. In sella alla sua amata bici, portava un cartello come fosse un fanale anteriore.



La scritta



Recitava: «La bici è salute, divertimento. Dopo 25 anni di Eroica, l’eroico super nonno Ribichini Nello. Vado piano perché mi voglio godere i miei 85 anni». Super nonno è il soprannome affibbiato dai suoi nipoti ma anche dai moltissimi amici. A Gaiole in Chianti, sede di partenza de L’Eroica, è una istituzione. Conosce ed è conosciuto da tutti. La sua passione per il ciclismo ha contagiato anche la sua famiglia, i figli e i nipoti. Quest’anno, la “delegazione Ribichini” era composta da 9 persone. «Era l’edizione 25 e per questo è stata una grande festa - commenta Nello -. Tutti mi chiamavano “super nonno”. Mi sono divertito molto ed è stato bello vivere questa giornata insieme ai nipoti». Se le condizioni meteo lo permettono, ogni giorno Nello sale in sella alla sua bici per farsi un giro. Il sabato il giro si allunga fino ad una trentina di chilometri. E in casa si esercita con la bici da spinning. Niente e nessuno lo possono tenere lontano dai pedali.