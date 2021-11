Bici, che passione: Nello Ribichini celebra le nozze con l’Eroica. A gennaio compirà 85 anni, ha partecipato a tutte le 24 edizioni

MONTE URANO - Tutti i giorni, condizioni meteo permettendo, sale in sella alla sua bicicletta per compiere il giro del paese. Ogni sabato percorre circa 30 chilometri e come se non bastasse, per tenersi in forma, a casa si esercita con la bici da spinning. Nel centro calzaturiero, tutti conoscono Nello Ribichini, 85 anni il prossimo 6 gennaio.



La sua storia di appassionato del pedale, organizzatore di corse, è nota anche in tutto l’ambiente ciclistico nazionale. Nello è un beniamino a Gaiole in Chianti, piccolo borgo nella provincia di Siena, dove dal 1997 si svolge L’Eroica, evento ciclistico con un percorso che si snoda lungo le colline senesi con biciclette e attrezzature d’altri tempi. Ebbene, Ribichini ha partecipato a tutte le 24 edizioni della manifestazione. Ogni anno è atteso, fotografato, intervistato e applaudito. Quest’anno ha voluto fare una sorpresa a Giancarlo Brocci, suo grande amico e ideatore della manifestazione, portando con sé figli e nipoti.



Una sorpresa apprezzata anche dal sindaco di Gaiole in Chianti Michele Pescini che, scherzosamente, ha detto a Nello: «Quando scadrà il mio mandato, ti candiderò come mio successore». Il gagliardo monturanese si è presentato ai nastri di partenza dell’Eroica con la bicicletta delle grandi occasioni, costruita nel 1967 su misura per lui da Mauro Fossati, il meccanico di Fausto Coppi. Nello fu invitato a casa di Michele Gismondi, gregario veregrense di Fausto Coppi, che gli prese le misure della bici. E nel 2019, nell’anno del centenario della nascita di Coppi, super nonno Nello ha deciso di restaurare alla perfezione questa bicicletta, verniciandola di rosso. Sotto la guida esperta del loro nonno, Daniele e Aurora Ribichini, insieme ad Alessandro Lattanzi, hanno percorso in bici circa 15 chilometri fino ad arrivare al Castello del Brolio.



I due ragazzi hanno proseguito L’Eroica mentre nonno Nello e Aurora hanno visitato il castello. «Mi piacerebbe che i miei figli Valentino e Danilo e i miei nipoti onorassero la mia passione per il ciclismo e per l’Eroica» ha detto Nello Ribichini che ha in mente un’iniziativa per promuovere il ciclismo a Monte Urano e che vuole organizzare per il prossimo anno.

