Due auto in fiamme Indagini in corso per capire le cause, non si esclude il dolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE URANO - Due incendi ad altrettante autovetture nella notte. Un rogo a Monte Urano in via Borgo Nuovo e uno a Porto Sant'Elpidio in via Adige.A Monte Uramo si è incendiata una Fiat Punto a metano che ha danneggiato anche una seconda auto parcheggiata lì vicino, una Toyota Yaris. Sembrerebbe un incendio accidentale anche se sono in corso accertamenti.Situazione meno chiara quella a Porto Sant’Elpidio dove è andata distrutta in via Adige una Mini. In questo caso i vigili del fuoco e i carabinieri stanno indagando per risalire alle cause del fuoco.