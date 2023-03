CIVITANOVA - Auto in fiamme nella notte, il rogo è doloso: trovata una bottiglietta di benzina. Carabinieri al lavoro per ricostruire i contorni della vicenda. Qualcuno ha segnalato un’auto ripartire a tutto gas dopo le fiamme. L’allarme è scattato intorno a mezzanotte e cinquanta, in via Verga, nella zona di San Marone.

L'ALLARME

È lì, di fronte ad una palazzina, che si trovava parcheggiata una Fiat Punto. L’auto risulta intestata alla zia di un uomo di 64 anni, che vive lì e la usa abitualmente. A dare l’allarme e a chiamare il 115 sono stati alcuni residenti, svegliati improvvisamente. Sul posto sono intervenute, a sirene spiegate, due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro e i carabinieri della Compagnia di Civitanova, chiamati a chiarire le cause del rogo. Dopo aver spento le fiamme e messo in sicurezza l’area in questione, i pompieri si son messi al lavoro per cercare sul posto tracce in grado di chiarire le cause del rogo. Come si diceva, sul posto è stata rinvenuta una bottiglietta che conteneva benzina. La fiamme hanno completamente distrutto l’auto.

Un’auto, stando alla testimonianza di alcuni residenti, è stata vista ripartire a forte velocità. Poco dopo le fiamme, che hanno distrutto la Fiat Punto. In zona non ci sarebbero telecamere. Sentito, ovviamente, anche l’uomo che è solito utilizzare l’auto in questione. Ai carabinieri ha riferito di non avere sospetti particolari.