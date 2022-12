CIVITANOVA Brucia un’auto parcheggiata, c’è il sospetto che dietro ci sia il dolo. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 19, in corso Garibaldi a Civitanova. L’episodio è ancora tutto da chiarire. Stando a una prima ricostruzione, una Bmw parcheggiata lungo la strada ha preso fuoco.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno anche cercato di spegnere le fiamme con un estintore. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro, che hanno messo in sicurezza la vettura. Come si diceva, l’ipotesi è che si tratti di un episodio di natura dolosa. Sono in corso le indagini per chiarire i contorni della vicenda. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Civitanova e gli agenti della polizia municipale, che si sono occupati di gestire la viabilità durante le operazioni di spegnimento dell’incendio.