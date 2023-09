MONTE URANO - Saronni, Baronchelli, Ballan, Cassani, Simoni, probabilmente Bugno, ma sicuramente Nello Ribichini. Il più acclamato alla partenza dell’edizione numero 26 dell’Eroica sarà sicuramente il super nonno monturanese, 87 anni il prossimo 6 gennaio. Ma soprattutto l’unico ad aver partecipato a tutte le edizioni di questa iconica gara amatoriale che si svolgerà sabato e domenica prossimi sulle strade bianche del Senese. Obbligatorie bici d’epoca e abbigliamento vintage. Gli iscritti sono oltre novemila. Con il record di presenze degli stranieri.

L’attrezzatura



Per l’occasione super nonno Nello si presenterà con la stessa attrezzatura con la quale ha partecipato alla prima Eroica. Sfodererà il suo gioiello, una bici Fossati rossa realizzata su misura nel 1967 e personalizzata. Tutto ciò grazie all’amicizia con Michele Gismondi, gregario veregrense di Fausto Coppi. Lo stesso Nello racconta l’aneddoto: «Nel 1967 Michele Gismondi si stava allenando in zona. Nella salita verso Monte San Giusto, mi incontrò e mi salutò. Ci conoscevamo bene. Allora gli chiesi: “Ma come posso fare per avere una bici come la tua?”. E lui mi rispose che non c’era nessun problema. Bastava essere disposti a spendere una certa cifra. Dopo la mia risposta affermativa, mi portò a casa sua, mi prese le misure e dopo qualche settimana mi arrivò questa bicicletta, che avevo chiesto di un colore inusuale: rosso. Nel 1970 aprii l’attività di vendita e riparazioni bici in un piccolo garage. E un giorno Gismondi venne a trovarmi con Mauro Fossati. E da quel giorno iniziai a vendere le bici Fossati».

L’attività oggi viene gestita da Danilo, il figlio di Nello. Nell’anno del centenario della nascita di Coppi, Ribichini ha deciso di restaurare alla perfezione questa bicicletta, utilizzando ricambi originali dell’epoca (tranne un paio di pezzi). Anche la scritta Fossati sul telaio è stata riprodotta con i caratteri originali. «Ricevo tuttora telefonate di potenziali acquirenti che vorrebbero comprare questa bicicletta, con offerte importanti. Ma ho sempre rifiutato e rifiuterò».



Il terreno



E in sella a questa speciale Fossati rossa, Nello Ribichini percorrerà un tratto delle strade terrose dell’Eroica. A Gaiole in Chianti, sede dell’Eroica, Nello è un’istituzione. Lo conoscono tutti. E sarà uno dei più fotografati. Si presenterà al via domenica, accompagnato dai suoi eredi: i figli Valentino e Danilo (con il suo amico Giandomenico). I nipoti Aurora e Daniele e il genero Alessandro.