Messa e fiaccolata per Giuseppe Lenoci a un anno dal tragico incidente. La famiglia: «Vogliamo la verità»

MONTE URANO - Alla ricerca della verità. È questa la missione della famiglia di Giuseppe Lenoci, il sedicenne monturanese deceduto in un incidente stradale il 14 febbraio 2022, a Serra de’ Conti mentre stava svolgendo un periodo di alternanza scuola-lavoro.

La battaglia

Lo aveva dichiarato a più riprese Angela Lenoci, la zia di Giuseppe, ed è stato ribadito ieri all’interno della chiesa di San Michele Arcangelo nella commemorazione ad un anno di distanza dal terribile incidente. Una chiesa gremita di ragazzi e persone comuni che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla famiglia. La messa è stata officiata dall’arcivescovo di Fermo Rocco Pennacchio insieme a padre Sante Pessot, direttore del centro di formazione professionale Artigianelli di Fermo, la scuola che stava frequentando Giuseppe. «La mia presenza vuole dimostrare la vicinanza della Diocesi alla famiglia» ha detto Pennacchio nella sua omelia.

Folignano, si ribalta con l'auto e resta incastrato tra le lamiere: 88enne grave, arriva l'eliambulanza

Il tema

L’arcivescovo ha sviluppato il tema del dolore, della sua condivisione, e della necessità di trovare la forza per superarlo. Sotto l’altare erano visibili la tuta da calcio di Giuseppe, i suoi scarpini e un pannello con i suoi ritratti. Presente anche un gruppo di ragazzi con una t-shirt che lo ricordava. Alla cerimonia, e alla successiva fiaccolata, hanno partecipato anche la sindaca di Monte Urano Moira Canigola, la collega di Serra de’ Conti Letizia Perticaroli e alcuni rappresentanti della Cgil. In prima fila i familiari di Giuseppe, la mamma Francesca Crudele, che non sempre è riuscita a trattenere la commozione, e il padre Sabino Lenoci.

Il futuro

Diversi sono stati gli interventi per ricordare Giuseppe ma anche per ribadire i concetti già espressi in più occasioni dalla famiglia. Soprattutto dopo la notizia che la chiusura delle indagini ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio stradale del conducente del mezzo su cui viaggiava Giuseppe. Una decisione che non soddisfa la famiglia Lenoci, convinta che ci siano altre responsabilità da accertare.