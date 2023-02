FOLIGNANO - L'eliambulanza è intervenuta questa mattina a Folignano per soccorrere un automobilista che si è ribaltato con l'auto su una strada privata a Folignano, a pochi chilometri da Ascoli. L'automobilista, di 88 anni, ha riportato diversi traumi e quindi gli operatori sanitari hanno deciso di trasportarlo in eliambulanza a Torrette. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre l'uomo dalle lamiere.