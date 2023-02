Fermo, muore a 16 anni durante lo stage: chiuse le indagini per l'operaio alla guida del furgone. E' accusato di omicidio stradale

ANCONA- La Procura di Ancona ha chiuso le indagini per la morte di Giuseppe Lenoci, il 16enne di Monte Urano impegnato in uno stage per l'alternanza scuola-lavoro e deceduto in un incidente stradale il 14 febbraio 2022, a Serra dè Conti (Ancona).

LEGGI ANCHE: Giovane morto in moto, nuove indagini sul dosso a Porto San Giorgio. Agostini: «Un pericolo per chi guida»

L'accusa di omicidio stradale

Il minorenne era a bordo di un furgone che si schiantò contro un albero. Oggi è stato notificato l'avviso di chiusura indagini al 38enne guidava il mezzo furgonato, operaio della ditta di Molini di Tenna (Fermo) nel settore termoidraulico nella quale Lenoci si stava formando come operaio specializzato. L'indagato, difeso dall'avv. Igor Giostra, è accusato di omicidio stradale.