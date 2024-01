FERMO Aveva salutato l’arrivo del 2024 in compagnia, una serata spensierata e divertente, prima di fare ritorno a casa. Niente lasciava presagire che quelle sarebbero state le sue ultime ore di vita. È morto ieri mattina, dopo un improvviso malore, Marco Corvatta, a soli 28 anni. Abitava a Marina Palmense con la famiglia, era conosciuto e apprezzato per il lavoro di pizzaiolo nell’attività di famiglia, la pizzeria dal Corvo, sul lungomare di Porto San Giorgio.

Il dolore

Un ragazzo benvoluto, cordiale e disponibile, come lo ricordano gli amici ed i tanti clienti che frequentavano il locale. La notizia della morte del giovane si è diffusa velocemente ieri nella zona costiera, è rimbalzata attraverso i social, destando commozione e incredulità. Innumerevoli i messaggi di cordoglio, ad evidenziarne la gentilezza ed i modi affabili. Uno strazio per i familiari per un dramma che funesta il nuovo anno appena iniziato. Marco lascia la mamma Giuliana, la sorella Valentina e le due nonne. Il padre Maurizio era venuto a mancare prematuramente qualche anno fa. Non sono ancora stati fissati i funerali, con ogni probabilità saranno disposti accertamenti sulla salma prima di restituirla ai suoi cari, al fine di chiarire le cause dell’improvviso decesso. Il giovane, dopo il rientro a casa la notte scorsa, si sarebbe svegliato avvertendo un malessere. È partita la chiamata al 118 e sono scattati i soccorsi, con l’ambulanza che si è precipitata a Marina Palmense per trasportarlo all’ospedale Murri. Purtroppo non è bastato a salvargli la vita e il pizzaiolo è spirato poco più tardi.