Scontro tra un camion e una bisarca sull'autostrada A14: sei chilometri di coda in direzione Ancona

CAMPOFIOLONE - Ancora un incidente, ancora disagi, ancora problemi. Poco prima delle 17:30 di oggi (mercoledì 13 settembre), sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Grottammare e Pedaso, all'altezza di Campofilone, in direzione Ancona, è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti un camion e una bisarca.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Attualmente, nel tratto interessato, si transita sulla corsia di emergenza e si registrano 6 km di coda in direzione Ancona. Agli automobilisti in viaggio verso Ancona si consiglia di uscire alla stazione di Grottammare e di rientrare alla stazione di Pedaso dopo aver percorso la viabilità ordinaria lungo la SS16 Adriatica.