Si apre una voragine in strada ​e i tecnici trovano anche un cunicolo

FERMO È stata coperta con alcuni pezzi di legno la voragine che si è aperta giovedì sera in via Bellesi. Un buco profondo quattro metri e mezzo e lungo cinque che, solo per un caso fortunato, non ha provocato danni a persone e mezzi. Ieri mattina gli operai del Comune erano al lavoro per recintare l’area, a due passi dall’arco di Sant’Antonio. La prossima settimana la buca dovrebbe essere sistemata. I tecnici arrivati per il sopralluogo hanno trovato i resti di un cunicolo. Con loro c’era anche l’archeologo del Ciip che ha relazionato alla Soprintendenza. Perché nei mesi scorsi sotto quel tratto di strada sono state rifatte le condotte dell’acqua. Al momento non è chiaro se ci sia un legame tra i lavori e la voragine.